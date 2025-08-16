Reprodução: TV Globo Carla Marins fala sobre personagem em História de Amor





















Carla Marins, que interpretou Joyce em História de Amor, relembrou alguns perrengues que passou quando a novela foi ao ar pela primeira vez em 1995. A atriz contou fazer uma personagem odiada pelo público e que chegou a enfrentar o ódio dos telespectadores na rua. A artista participou do É de Casa neste sábado (16).

"Eu tinha medo, né? Será que vão comprar essa adolescente, e eu com quase 30 anos? Mas o texto de Manoel Carlos era perfeito, eu não tinha trabalho. Era só eu reproduzir, me jogar. E a gente se jogava muito" , disse.





A famosa relembrou que Joyce mexeu muito com o público da novela das 19h e que isso foi primordial para a relação de amor e ódio com a personagem.

"É um personagem que realmente mexeu muito com as pessoas. Mas eu vou te dizer: foi uma entrega visceral da minha parte e de todo o elenco pra levar essa história adiante. Por isso, o sucesso" , disse.

Sobre a sensação de rever o personagem em reprise na edição especial da TV Globo, Carla confessa que relembra todos os detalhes da gravação do folhetim.

"É muito louco, porque eu me lembro exatamente do momento das cenas, do que acontecia nas gravações... passa um filme na cabeça. Mas é muito bom ter história pra contar. Era cuspe, briga, pancada!" , continuou.

Ela ainda relembra que também achava a filha de Helena insuportável:

"Na época, eu achava ela insuportável. A gente gravando, e eu pensava: ‘Meu Deus, onde ela vai parar?’. Mas hoje eu tenho um olhar mais empático pra ela. Meu filho tem 16 anos agora, eu sei como é essa fase - muitas mudanças, um crescimento físico, psíquico, emocional, é muita coisa pra lidar" , confessou.

No entanto, ela defende Joyce e conta que a jovem tinha uma relação muito complicada com Caio, vivido por Ângelo Paes Leme, e com sua mãe na trama, Helena, interpretada por Regina Duarte.

"E ela ainda estava numa relação tóxica, com uma relação difícil com a Helena [Regina Duarte], os pais separados... Tinha muitas camadas. E a gente sabe o quanto uma gravidez na adolescência impacta" , frisou.