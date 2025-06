Reprodução/Instagram Christy Carlson Romano





Christy Carlson Romano falou pela primeira vez sobre o tiro que levou no rosto no início deste ano. A ex-estrela mirim da Disney relembrou o momento em que se machucou enquanto atirava em pombos de argila durante o aniversário do marido Brendan Rooney em 7 de fevereiro.

Famosa por estrelar a série do Disney Channel Even Stevens, a cantora canadense contou alguns detalhes sobre o incidente, durante sua participação no podcast Not a Damn Chance! , que será liberado para os ouvintes no dia 10 de junho, mas foi obtido pela revista People .

"Foi um tiro de espingarda que foi disparado na minha direção por outro grupo, e basicamente foi a menos de 60 metros, o que significa que foi muito rápido", explicou ela.

“Eles não foram mal-intencionados. Não foi um ataque grave. Foi o que aconteceu. Senti como se estivesse fora do meu corpo… foi bem louco", detalhou.

Logo após ela detalhou a ocasião. “Fiquei em choque, e o que passou pela minha cabeça imediatamente foi: ‘Ah, que maneiro, acabei de ser baleada.’ E depois pensei: ‘Ah, agora eu vou morrer.’ Me ajoelhei. Meu marido viu tudo e perguntou: ‘Ei, você foi atingida?’ porque eu não gritei. Eu não fiz nada. Estava completamente fora de mim.”