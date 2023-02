Reprodução/ Instagram/ Globo Marina Ruy Barbosa e Glória Maria eram amigas próximas

No último domingo (5), o "Fantástico" homenageou Glória Maria, que morreu na última quinta-feira (2) após lutar contra um câncer no pulmão . Em uma das reportagens especiais, Marina Ruy Barbosa chorou ao falar da amizade que tinha com a jornalista.

"Quando eu a conheci, eu fiquei fascinada por tudo que ela representava e era. A gente teve uma sintonia e uma energia entre a gente que é muito louca. A gente tem uma diferença grande de idade, quando a gente viu, a gente já era muito amigas, muito confidentes. Ela me pedia conselhos e eu pedia conselhos", disse Marina.

Bastante emocionada, a atriz completou: "A gente falava que a nossa amizade, o nosso encontro é de outras vidas. Eu procuro pensar que o nosso encontro não termina aqui. É um fim de um capitulo de um ciclo, mas que a gente ainda vai viver muitos ciclos, sabe?".

Marina também relembrou quando Glória a ajudou a enfrentar o medo de palco e cantar com Roberto Carlos em um especial de fim de ano. "Minutos antes de eu entrar no palco, ela apareceu na minha frente, me deu um super abraço e disse: 'Eu vou estar lá, na primeira fila, te aplaudindo".

