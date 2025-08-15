Reprodução/Internet SBT demite Vicente Varela e Marluce Cavalcante após reuniões com diretores

O SBT voltou a promover mudanças internas e desligou dois nomes de alto escalão na sexta-feira (15). A emissora decidiu encerrar os contratos de Vicente Varela, superintendente de negócios, marketing e comercialização, e Marluce Cavalcante, responsável pela área jurídica da empresa. As demissões ocorrem uma semana após a saída de Carolina Gazal.

Demissão no jurídico

A saída dechamou a atenção de outros executivos da rede, já que ele participou normalmente das reuniões de planejamento ao longo de toda a sexta-feira. A comunicação oficial do desligamento foi feita apenas no fim do expediente, após a conclusão dos compromissos com outros diretores.

A dispensa de Marluce Cavalcante, por outro lado, já era ventilada há algumas semanas. Fontes ouvidas pela reportagem da coluna já apontavam que ela vinha sendo alvo de queixas internas.

Novos nomes

As mudanças foram oficializadas pelo SBT em um comunicado interno enviado no início da noite desta sexta-feira. No texto enviado aos colaboradores da emissora, obtido em primeira mão pela coluna, a rede anuncia que Fernando Justus Fischer, que havia sido remanejado para o Grupo Silvio Santos em fevereiro, assumirá o departamento comercial da rede. O canal também divulgou a chegada de Fernando Krauss como chefe de governança e integração estratégica e de Lívia Borela no comando da área de talentos e cultura.