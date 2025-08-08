Reprodução João Silva quebra silêncio sobre internação de Faustão

João Silva agradeceu, nesta sexta-feira (8), as mensagens de apoio ao pai, Fausto Silva, que está internado desde maio no hospital Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador de 75 anos passou por dois transplantes na última semana, um no fígado e outro no rim, após complicações de saúde.





Em vídeo publicado nas redes sociais, João disse que as orações e o carinho do público têm feito diferença na recuperação. A postagem gerou comoção e recebeu diversas respostas de famosos. Entre elas, a mensagem de João Augusto Liberato, filho de Gugu, que escreveu: “ Torcendo e orando muito por uma recuperação rápida e tranquila. Estamos com vocês .”

No vídeo, João se emocionou ao falar sobre a situação. “ Passando aqui para agradecer, em nome da família, por todo carinho de vocês, todas as orações, independente de crença, e dizer que isso realmente faz a diferença nesses momentos. Meu pai é um cara muito forte, inspira todo mundo, os amigos, a família, e a gente vê que realmente a palavra deste momento é resiliência ”, afirmou.

Ele também agradeceu a Deus e destacou o progresso na recuperação. “ Quero agradecer a Deus por, realmente, estar dando a oportunidade do meu pai se recuperar, ele está indo muito bem na recuperação. E agradecer a vocês, porque isso faz toda a diferença. Muito obrigado, em nome da minha família, da minha mãe Luciana, dos meus irmãos e de todos os amigos. Muito obrigado! ”

A publicação recebeu comentários de Jade Picon, Tierry, Klebber Toledo, Sophia Valverde e Thiago Leifert, entre outros nomes que manifestaram apoio.

Segundo boletim médico divulgado na quinta-feira (7), Faustão foi internado inicialmente por causa de uma infecção bacteriana aguda com sepse, também conhecida como infecção generalizada.

O documento detalhou que o apresentador passou pelo transplante de fígado e, dias depois, pelo transplante renal. A equipe médica informou que ele está em acompanhamento intensivo e responde bem aos procedimentos.