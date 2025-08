Reprodução TV Globo - 2.8.2025 Talitha Morete se assusta com perereca

Talitha Morete, de 40 anos, protagonizou um momento inusitado no "É de Casa" deste sábado (2). Ao longo da atração matinal da Rede Globo, a jornalista se deparou com uma perereca e não conseguiu disfarçar o medo durante a exibição do programa ao vivo.

Na ocasião, a apresentadora estava com o especialista em jardinagem Murilo Soares. Os dois estavam na parte externa do estúdio, quando Soares notou o anfíbio entre as plantas: "Opa, ai meu Deus, uma perereca", disse.

"Uma perereca? Do nada", se assustou Morete. Em outro momento, Talitha deu um grito ao ver que o bicho estava saltando. "Ah, a perereca. Cuidado para não pisar", pediu ao jornalista, em referência aos funcionários da produção do "É de Casa".





"É que ela estava na umidade da muda. Tira ela daí, cuidado para não pisar. Salvem ela", concordou o especialista em jardinagem. "Mas às 9h da manhã? Perereca gosta de morango?", se divertiu Talitha.

Depois da visita inusitada, a jornalista admitiu ter ficado distraída. Ela ainda temeu que o animal tivesse retornado. "É que a perereca surgiu e tirou a atenção. Calma, a perereca voltou para cá? Ou tirou ela dali?", questionou, aos risos.

Na web, o momento repercutiu entre os espectadores, que brincaram com o momento. "Eu não vou julgar, porque teria feito um escândalo pior que o da Talitha", disse uma. "Coitada, alguém tira a perereca de perto dela", acrescentou uma segunda. "Imagina se fosse um sapo: a Thalita desmaiava", comentou ainda um terceiro.

Volta ao "Domingão"

No próximo domingo (3), Talitha Morete deve aparecer no programa comandado por Luciano Huck. Isso porque ela e outros es ex-participantes de temporadas anteriores do "Dança dos Famosos" se reuniram nos estúdios do dominical e gravaram um projeto, ainda mantido em sigilo.

A expectativa é que os antigos competidores façam uma apresentação especial para a abertura da nova disputa, que já tem algumas celebridades confirmadas. Wanessa Camargo, Alvaro e Duda Santos são alguns dos famosos que disputarão o prêmio da nova edição.