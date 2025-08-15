Reprodução/Instagram Hytalo Santos é preso por suposta exploração de menores

O influenciador paraibano Hytalo Santos foi detido nesta sexta-feira (15) em São Paulo, em cumprimento a mandados expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba. A prisão acontece no contexto de uma investigação conduzida pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), com apoio das Polícias Civil e Rodoviária Federal. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) ao iG Gente.

"Policiais da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública (DIG) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam, na manhã desta sexta-feira (15), dois influenciadores digitais em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Além do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da Paraíba, os agentes também realizam buscas no endereço onde ele foi localizado, em cumprimento a ordem judicial. A ação segue em andamento.

Os delegados Ronaldo Tossunian, divisionário, e Fernando David, titular da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública (DIG) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), estarão à disposição da imprensa das 11h às 13h para falar sobre a prisão ocorrida na manhã desta sexta-feira, em Carapicuíba."



Hytalo é investigado por suspeita de exploração sexual de menores. O caso ganhou destaque nacional após denúncias do youtuber Felca , que acusou o influenciador de publicar conteúdos com crianças e adolescentes em situações de conotação sexual. Segundo o MPPB, as apurações começaram em 2024 e envolvem tanto a esfera cível quanto a criminal.

Desde que as denúncias vieram à tona, a Justiça da Paraíba determinou medidas restritivas contra o influenciador. Entre elas estão a suspensão de todas as redes sociais, a desmonetização de seus conteúdos e a proibição de contato com os adolescentes citados nas investigações. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências de Hytalo, com apreensão de computadores e celulares para análise pericial.

A investigação da promotoria de Bayeux apura relatos de vizinhos sobre festas com consumo de bebida alcoólica e a presença de adolescentes em situações impróprias. Paralelamente, o promotor de João Pessoa analisa denúncias de que Hytalo teria incentivado a emancipação de menores em troca de presentes, como celulares, com o objetivo de explorar legalmente sua capacidade civil plena.

O Ministério Público do Trabalho também participa da apuração, tendo analisado mais de 50 vídeos publicados nas redes sociais do influenciador e colhido depoimentos de pessoas envolvidas na produção do conteúdo.

Em nota, o MPPB reforçou que o trabalho investigativo busca proteger as vítimas com "rigor técnico e absoluto respeito à dignidade de crianças e adolescentes" , ressaltando que o vazamento de informações sigilosas pode comprometer a segurança dos jovens envolvidos.

A defesa de Hytalo Santos nega as acusações. Em comunicado, afirmou que o influenciador "jamais compactuou com qualquer ato atentatório à dignidade de crianças e adolescentes" e que todo o material produzido teria sido realizado com autorização legal e acompanhamento dos responsáveis.

Hytalo Santos, natural de Cajazeiras, se tornou conhecido por criar conteúdos com crianças e adolescentes que chamava de "crias", muitas vezes promovendo dinâmicas e reality shows transmitidos pelas redes sociais. A exposição dessas crianças, algumas emancipadas e outras não, levou à queda de suas contas em plataformas como Instagram, YouTube e TikTok.

A Justiça determinou ainda que os adolescentes sob a tutela do influenciador sejam afastados e submetidos a acompanhamento psicossocial. O caso continua sob investigação, com previsão de conclusão dos inquéritos na próxima semana.