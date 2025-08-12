Reprodução Sonia Abrão surpreende ao chupar chupeta ao vivo no “A Tarde é Sua”

Sonia Abrão abriu o programa A Tarde é Sua , da RedeTV!, nesta terça-feira (12), chupando uma chupeta. A cena também contou com a participação dos colegas de bancada Vladimir Alves, Aaron Tura e Alessandro Lo-Bianco. Segundo os apresentadores, a atitude fez parte de uma tendência que viralizou nas redes sociais.

O momento foi mostrado logo no início da atração e repercutiu rapidamente na internet. Após o primeiro intervalo, Sonia explicou que o uso de chupeta por adultos está sendo defendido por alguns internautas como forma de aliviar ansiedade e estresse.

Apesar de ter participado da brincadeira, Sonia declarou não concordar com a prática. Para debater o tema, convidou uma especialista que alertou sobre riscos do uso de chupeta em adultos.

Na web, a cena dividiu opiniões. Alguns usuários classificaram como “ vergonha ” a atitude dos jornalistas. “ Esse programa é uma vergonha ”, criticou Michelle Jamile, no X. Outro internauta, identificado como Luan, escreveu: “ O Vladimir adora criticar as concorrentes, tá aí se prestando a esse mico com cara de cortina de fumaça. Ultra-hipócrita ”.

Houve também quem levantasse teorias sobre um possível desvio de atenção. Parte do público relacionou a cena ao caso envolvendo o empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, preso recentemente.

“ RedeTV querendo desviar o foco do Sidney Oliveira, estão certos né. Sem ele, quem vai patrocinar esse programeco de 1 ponto de audiência ”, disse Jottave. O perfil Famosos e Mídia ironizou: “ Pra desviar o foco do Sidney Oliveira. Micoooo ”.

Outros comentários apontam uma suspeita de protesto ou estratégia. “ Será que protesto por causa da prisão de Sidney? ”, questionou Joah. “ Oxe kkkkkk chupeta da ultrafarma? ”, debochou Victor, mencionando a empresa do empresário.