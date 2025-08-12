Reprodução/Internet Patrícia Poeta se emociona ao revelar no Encontro que já sofreu um aborto

Patrícia Poeta revelou durante o Encontro, na Globo, que já sofreu um aborto. A apresentadora decidiu compartilhar a experiência após ouvir o relato de Thaeme, da dupla Thaeme e Thiago, que falou sobre suas perdas gestacionais.

Compartilhou a própria dor

A cantora, mãe de duas meninas, contou que passou por seis abortos espontâneos e que o mais difícil foi o primeiro. Ela explicou que, na época, não sabia como lidar e que poucas pessoas falavam a respeito. Thaeme disse que chegou a se questionar se conseguiria ser mãe, e que o nascimento da primeira filha, Liz, trouxe alívio, embora as perdas seguintes também tenham sido dolorosas.

Ao ouvir a história, Patrícia Poeta decidiu falar sobre sua vivência pessoal. “Eu já passei por um aborto e é um processo doloroso, né? A gente não falava muito disso. E tem a importância de falar. Eu, por exemplo, quando sofri lá atrás, não queria que ninguém soubesse. Eu achava que era uma coisa privada minha”, relatou a apresentadora.