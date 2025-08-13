Barbara Gancia é uma das jornalistas mais polêmicas e respeitadas do Brasil e foi a convidada do The Noite com Danilo Gentili na última terça-feira (12). Escritora famosa e aclamada, ela compartilhou relatos sobre seu livro A Saideira e comentou sua luta contra o alcoolismo e o processo de recuperação.
"Com uns 13 ou 14 anos, comecei a beber de forma mais contundente... Percebi cedo que iria gostar de beber. Com três anos, minha mãe disse que me encontrou alegre porque tomei algumas bebidas que tinham sobrado - e gostei" , afirmou em entrevista.
A autora contou que o álcool sempre esteve presente em seu ambiente familiar:
“Meu pai veio da Itália para o Brasil para montar uma fábrica de vinho. Minha família, há muitos anos, lida com bebidas; somos italianos, e meu tataravô inventou uma bebida de sobremesa, um vinho doce” , contou.
Bárbara também confidenciou os momentos mais graves antes da recuperação:
“A última vez que bebi, saí para almoçar com um amigo e tomamos meia garrafa de Fernet. Tinha um programa às 19h no Band Sports. Lembro que, quando terminei, minha mãe me ligou e disse: ‘Você bebeu hoje’. Nunca tinha dado merda no meu trabalho, mas, ali, senti que transpareceu. Desliguei o telefone, fui até meu editor e disse: ‘Quero me internar’. E falei que aquela tinha sido a última vez” , contou a jornalista, que está há 18 anos sem beber.
"Dá para parar de beber e continuar a rir, sair, se divertir, dançar, transar, encontrar os amigos... Dá para fazer tudo" , frisa.
Além da vida pessoal, Bárbara falou sobre sua trajetória no jornalismo, onde entrou “de paraquedas” e trabalhou na Folha de S.Paulo por 36 anos.
Ela relembrou histórias da época e aproveitou para comentou sua amizade com o saudoso (1934-2024) Silvio Luiz, além da influência dos pais no automobilismo em São Paulo.
Quem é Barbara Gancia
Barbara Gancia é jornalista e foi colunista da Folha de S.Paulo até 2016. Também foi uma das apresentadoras do programa Saia Justa, do canal GNT.
É filha do falecido empresário e piloto de automóveis Piero Gancia - primeiro campeão brasileiro de automobilismo, em 1966, e de Lulla Gancia.
Barbara estreou como debatedora no Saia Justa , do GNT, em 2013, ao lado de Mônica Martelli, Astrid Fontenelle e Maria Ribeiro.