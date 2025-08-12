Reprodução Danielle Spencer, estrela mirim de “What's Happening!!”, morre aos 60 anos

Danielle Spencer, atriz que interpretou Dee Thomas na série americana What's Happening!! , morreu no domingo (11) aos 60 anos. A informação foi confirmada pelo ator Haywood Nelson, colega de elenco da produção da ABC , em publicação no Instagram. Segundo ele, Spencer estava em tratamento contra câncer.

O anúncio foi feito nas redes sociais do ator, que viveu o personagem Dwayne Nelson na série. Nelson escreveu: “ Dra. Dee, nossa brilhante, amorosa, positiva e pragmática guerreira finalmente encontrou sua libertação das garras deste mundo ”.

Danielle Spencer ganhou fama nacional entre 1976 e 1979, quando viveu a irmã mais nova dos protagonistas em What's Happening!! . Em 1985, voltou ao papel na continuação What's Happening Now!! , exibida até 1988.

A vida da artista foi marcada por desafios de saúde. Ainda durante as gravações da segunda temporada do seriado, em 1976, sofreu um grave acidente de carro em Malibu. O padrasto morreu e ela ficou em coma por três semanas.

Décadas depois, novos problemas surgiram. Em 2014, Spencer foi diagnosticada com câncer de mama. Já em 2018, precisou passar por uma cirurgia de emergência para remover um hematoma no cérebro, sequela do acidente na juventude.

Após se afastar da televisão, Danielle Spencer construiu carreira na medicina veterinária e se formou como doutora.

A última aparição da atriz na TV foi em 2001, no seriado Days of Our Lives . Fãs e colegas lamentaram a perda nas redes sociais.