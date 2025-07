Reprodução/Internet Danilo Gentili quebra o silêncio sobre caso de Juliana Oliveira no SBT

Danilo Gentili comentou pela primeira vez em rede nacional o caso envolvendo Juliana Oliveira, sua ex-assistente de palco no The Noite. O assunto veio à tona na edição da última quarta-feira (2) do programa, durante uma entrevista com o jornalista Ricardo Feltrin.

Ao falar sobre disparidades na forma como casos de assédio são tratados no Brasil, o jornalista mencionou o episódio. “Se uma mulher fala que foi abusada, ela acaba com sua vida, você sabe, né?”, afirmou.respondeu: “Eu sei. Se não tivesse aqueles áudios, tinha me ferrado”, disse.

Danilo Gentili fala sobre acusações de Juliana Oliveira

Durante a conversa, Ricardo Feltrin mencionou as declarações de Juliana, que acusou o apresentador de omissão. “O dia que ela fala: ‘Aconteceu tudo embaixo do seu nariz e você não fez nada’. Se não tivesse o áudio, tinha acabado”, disse o jornalista.

O apresentador detalhou a denúncia. “Ela estava me acusando de racismo. Ela acusou um de estupro [Otávio Mesquita] e outro de cúmplice”, declarou ele, que falou sobre as gravações que possui. “Outro dia, ela apareceu falando que eu não postei tudo na íntegra. Se eu postar, vai ficar pior para ela”, afirmou.

O que aconteceu?

A denúncia de Juliana Oliveira contra Otávio Mesquita aconteceu em abril sobre um suposto incidente ocorrido durante a gravação do programa The Noite, em 2016. Na época, Juliana trabalhava como assistente de palco e produtora da atração.

De acordo com a denúncia apresentada ao Ministério Público de São Paulo (MPSP), Mesquita teria praticado "atos libidinosos com emprego de força física" contra Juliana em frente a diversas pessoas no estúdio.

A acusação detalha que, durante a gravação, Otávio Mesquita, fantasiado, teria descido do palco de ponta-cabeça e tocado nas partes íntimas de Juliana Oliveira, que o auxiliava na cena.