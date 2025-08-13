Reprodução/redes sociais Paulo Gustavo terá peças leiloadas para fins beneficentes

As roupas de grife e figurinos utilizados por Paulo Gustavo em espetáculos, filmes e momentos marcantes de sua vida e carreira serão leiloados em uma ação beneficente. Os itens estão disponíveis na plataforma Gringa, criada pela atriz e amiga do humorista, Fiorella Mattheis. Todo o valor arrecadado com as vendas será doado para as Obras Sociais Irmã Dulce.

Os itens de Paulo Gustavo foram doados pelo médico Thales Bretas , viúvo do ator. São mais de 70 peças, entre roupas, acessórios e sapatos. O profissional da saúde comentou sobre a ação em suas redes sociais:





"São roupas e acessórios que fizeram parte da história dele e agora ganham um novo significado: ajudar quem mais precisa" , destacou.

"Durante a minha mudança me deparei com as coisas dele [Paulo Gustavo], e sempre vontade de fazer uma exposição e ressignificar também essas peças. E ele é um cara muito caridoso. Então, eu resolvi transformar isso em solidariedade, ressignificar tudo isso que é incrível" , contou o médico.

"O Paulo, acho que vocês sabem, era devoto de Santa Dulce, durante a pandemia, a gente se aproximou muito, porque as obras sociais estavam precisando muito" , finalizou.

Entre os acessórios disponíveis no leilão, há duas carteiras da marca de luxo Louis Vuitton, com lances iniciais de R$ 1,5 mil e R$ 2,2 mil. Também estão incluídas três bolsas da grife, com lances entre R$ 7.050 e R$ 10,2 mil. Há ainda 12 chapéus de marcas como Hermès e Pierre Cardin, com valores variando de R$ 900 a R$ 10 mil.

O acervo conta com mais de 40 peças de roupa, como jaquetas, calças e blazers. Os lances são variados, sendo o mais barato, no momento, de R$ 300. Já o item mais caro é uma jaqueta azul, com lance de R$ 5,2 mil. Há ainda seis pares de sapatos, com valores entre R$ 1,2 mil e R$ 8 mil.

O artista faleceu em maio de 2021, aos 42 anos, em decorrência da Covid-19. Segundo as Obras Sociais Irmã Dulce, o valor doado por ele em vida foi utilizado na construção de um espaço para atendimento de pacientes com câncer. Paulo Gustavo foi escolhido como padrinho da Unidade Dona Dulce.