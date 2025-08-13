Reprodução/Internet Mariana Spinelli deixa ESPN após oito anos e assina com a Globo

A apresentadora Mariana Spinelli acertou sua ida para a Globo e fará parte do GE TV, novo canal esportivo digital da emissora no YouTube. O projeto, que terá transmissões ao vivo e programação própria, será lançado em breve. A comunicadora deixa a ESPN após sete anos de atuação.

As negociações com a Globo começaram no início deste mês. A jornalista já comunicou sua decisão à Disney, proprietária da ESPN, e deixou de apresentar o SportsCenter, atração que comandava ao lado de Bruno Vicari desde 2021. A informação é da Folha de S.Paulo.

O novo canal esportivo da Globo no YouTube contará com transmissões ao vivo gratuitas e visa disputar espaço com a Cazé TV no segmento digital.

Carreira da jornalista



Mariana Spinelli ingressou na ESPN como estagiária e foi promovida em 2019, participando de programas e coberturas esportivas. Ao longo da trajetória no canal, ganhou visibilidade e se tornou um dos rostos femininos de maior destaque na programação esportiva da emissora.

Não é o primeiro

Além de Mariana Spinelli, Jorge Iggor também deixou a TNT Sports. O narrador, que trabalhava na emissora desde 2007, deixou a empresa para assinar contrato com a Globo. Ele será o principal nome do GE TV.