Reprodução/Internet SBT acaba com Tá na Hora e estreia Aqui Agora já na segunda

O Tá na Hora chegará ao fim na tarde desta sexta-feira (1): depois de 17 meses no ar, o SBT decidiu acabar com o programa jornalístico, que será substituído já a partir da próxima segunda-feira, dia 4 de agosto, pelo Aqui Agora.

A nova versão do Aqui Agora, que foi um fenômeno de audiência no final dos anos 1990, será comandado por Daniele Brandi — que já apresentava o Tá na Hora — e Marco Pagetti, até então repórter dos telejornais da emissora em São Paulo.

A ordem vem de Rinaldi Faria

A novidade, como já é habitual na emissora de Silvio Santos (1930-2024), pegou até mesmo os envolvidos de surpresa. A expectativa é de que o sinal verde para a volta dofosse dado apenas na próxima semana, com o retorno oficial de Daniela Beyruti ao expediente. A executiva está afastada de todas as decisões administrativas da empresa desde o início de julho.

A coluna apurou que Rinaldi Faria, no entanto, gostou do que viu e ordenou que o jornalístico entrasse no ar já a partir da próxima segunda-feira. O empresário, mais conhecido por ser o dono da dupla de palhaços Patati Patatá, se tornou o principal executivo do SBT desde a demissão de Leon Abravanel, no final de junho.

Em um primeiro momento, a nova versão do Aqui Agora será transmitida apenas para São Paulo, Brasília, Belém e regiões sem programação local. No entanto, se o formato tiver boa audiência e não for massacrado pelas redes sociais, como aconteceu com a tentativa protagonizada por Macedão da Chinelada, o SBT já discute a hipótese de aumentar o horário destinado ao jornalístico em setembro, com o fim da novela A Caverna Encantada.