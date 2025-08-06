Reprodução/Internet SBT cria Alô Você regional com Beto Ascencio no interior de São Paulo

O SBT terá a primeira versão regional do Alô Você a partir da próxima segunda-feira (11). O jornalístico, originalmente apresentado por Luiz Bacci em São Paulo, ganhará uma edição comandada por Beto Ascencio na TH+, afiliada da emissora em São José dos Campos.

Beto Ascencio, novo nome artístico do jornalista Humberto Ascencio, que trabalhou por 24 anos na Record, é conhecido por suas reportagens no Fala Brasil, Balanço Geral e no programa de Rodrigo Faro.

“Durante 3 décadas de reportagem, procurei me preparar para este momento. Assumir a apresentação de um programa é a realização de um sonho. Em se tratando de SBT, eu diria: é um sonho que trago desde a infância”, disse ele em conversa com a coluna.

A estreia da versão local faz parte do projeto de regionalização liderado por Nathalie Pilan Caram, diretora-executiva da TH+, conhecida por sua atuação na retransmissora da Record em Campinas. Desde que assumiu o cargo, ela reformulou a emissora e estreou com sucesso a versão regional do Alô Juca, em Salvador.

A chegada derepresenta mais uma etapa dessa reestruturação. “Ele traz uma bagagem sólida no jornalismo, uma linguagem próxima do público e tem uma versatilidade que dialoga com o DNA popular do Alô Você Vale. Estamos muito felizes em recebê-lo na equipe”, afirmou Nathalie, responsável por articular a liberação do formato com a rede.