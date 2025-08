Reprodução: SBT Rita Cadilac fala sobre relacionamentos no Aqui Agora

O SBT convocou Rita Cadillac para o novo Aqui e Agora. A cantora, atriz e ex-chacrete é a nova colunista do programa comandado por Dani Brandi, Geraldo Luís e Marco Pagetti. A famosa ficará responsável por dar dicas de relacionamento no quadro "É Bom para o Moral?".

"Agora meu papo é com os homens. Você é companheiro? Lava a louça? Então tá tudo certo. Agora, se acha que a mulher é um objeto, se liga, os tempos são outros" , disse ela na estreia. E completou: "Companheiro de verdade cuida".





A presença de Rita Cadillac movimentou as redes sociais. “Tá ótimo o programa. Dinâmico e diferente do que tem no horário. Estou positivamente surpreso” , comentou um internauta. “SBT voltando aos velhos tempos” , escreveu outro.

Aqui Agora

O Aqui Agora estreou na última segunda-feira (4) sob o comando de Dani Brandi e Marco Pagetti. No entanto, antes da estreia, o SBT anunciou que estava preparando uma "arma secreta" para a atração.

O nome em questão era o de Geraldo Luís. O apresentador foi surpreendido com o convite feito por Rinaldi Faria, superintendente de Criação e Produção do SBT, que o procurou na noite de domingo (3). Na ocasião, ele não estava em São Paulo e precisou retornar às pressas.

Geraldo Luís comentou que o jornalismo policial vinha fazendo falta na televisão, já que muitos repórteres têm preferido permanecer na redação. No entanto, afirmou que, no Aqui Agora, a proposta será diferente: ele estará nas ruas em busca das notícias.

A escolha do apresentador foi mantida em segredo e surpreendeu até mesmo os profissionais do canal. Inicialmente escalados para dividir a apresentação do Aqui Agora, Daniele Brandi e Marco Pagetti foram avisados da mudança pouco antes da estreia.

Ao longo de sua programação, o SBT exibiu chamadas enigmáticas para instigar o público sobre a tal "arma secreta" do programa. A estratégia já foi usada em outras ocasiões, como no início dos anos 2000 por Silvio Santos (1930–2024), quando se preparava para lançar a reprise de Pantanal, em 2008, originalmente exibida pela extinta TV Manchete.