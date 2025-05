Reprodução Instagram Nicolas Prattes

Longe das novelas desde março, Nicolas Prattes surpreendeu o público na última sexta-feira (23). O galã de folhetins da Rede Globo estava parado em um semáforo do Rio de Janeiro e percebeu que uma mulher estava pedindo ajuda. Por isso, resolveu ajudá-la.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 3,8 milhões de seguidores, ele compartilhou o comprovante da transferência financeira feita. O ator desembolsou R$ 1.300 para auxiliar a senhora que encontrou no sinal carioca.

“Me ajuda, estou passando necessidade em casa”, dizia o cartaz segurado pela mulher. Ele ainda aproveitou o alcance que tem na rede social para incentivar que outros internautas fizessem parte desta 'corrente do bem'.





Dessa forma, divulgou o número do celular da moça, que é a chave pix dela, para que outros depósitos sejam feitos. O gesto foi elogiado pela base de fãs do artista, que, embora seja conhecido majoritariamente por novelas, também já gravou filmes e séries.

"Bela atitude", opinou um internauta. "Nota mil pra esse rapaz! E obrigada por divulgar o pix da moça", declarou uma segunda. "Tem que postar sim, para ver se as pessoas ricas egoístas, avarentas e arrogantes se envergonhem e parem de só ficar gastando com coisas desnecessárias e fúteis e comecem a ajudar e a fazer mais por seus semelhantes", disse ainda uma terceira.

Momento delicado

Em novembro de 2024, em meio às gravações de "Mania de Você", o ator passou por uma perda ao lado da esposa, a apresentadora Sabrina Sato. Eles estavam grávidos do primeiro bebê fruto da relação; a gestação parou de evoluir na 11ª semana. Sato já é mãe de Zoe, do antigo casamento com Duda Nagle.