Reprodução Globo Erika Januza, Tati Machado, Eliana e Bela Gil

Eliana Michaelichen, Bela Gil e Erika Januza, apresentadoras do "Saia Justa", fizeram um programa sobre luto na última quarta-feira (14). As comunicadoras ainda aproveitaram o espaço da atração para apoiarem Tati Machado, que sofreu uma perda gestacional nesta semana.

"Hoje o Saia Justa começa diferente. Estamos muito tristes. Como vocês sabem, estamos ao vivo, com a missão desafiadora de cumprir o nosso papel de toda quarta-feira. E hoje, especificamente, trazer informação e conhecimento para vocês sobre um assunto delicado, relacionado com algo muito difícil de acreditar que aconteceu com a nossa amada Tati, como vocês puderam acompanhar nas notícias dessa semana", começou.





A ex-SBT ainda pontuou que a equipe da atração exibida no GNT cogitou cancelar o programa desta semana. "Para quem estava acompanhando sua alegria luminosa nos últimos meses, essa dor é inimaginável. A gente se questionou aqui se a gente faria esse programa hoje. A gente pensou em não fazê-lo", disse. "Mas pelo histórico do Saia Justa e pela relevância que ele tem nos assuntos femininos, o GNT decidiu abrir esse espaço para informar e ser instrumento nessa noite de apoio a quem precisa", argumentou.





Não é um caso isolado

Eliana também prestou apoio a Micheli Machado e Robson Nunes. O casal de artistas lidou com a mesma perda nesta semana, quando Micheli notou a ausência de movimentos fetais da bebê que esperava.

"Assim como a Tati e o Bruno [Monteiro], marido dela, o casal de atores Micheli Machado e Robson Nunes também perdeu nessa semana o seu bebê na reta final da gravidez. Para eles e para todas as famílias que estão vivendo essa dor, recebam todo o nosso carinho", continuou a loira.

Erika Januza abordou a falta de discussão sobre o luto de perdas gestacionais. Segundo a também atriz, é como se esses assuntos se tornassem um "segredo de família" que as pessoas tentam esconder.

"A gente celebra tanto a vida, os nascimentos, e na hora que isso acontece, a gente se cala, é como se não pudesse falar. Como você guarda isso por muito tempo e não tem coragem de falar, ou tem medo, ou tem vergonha. Vira aquele segredo de família, é muito difícil compartilhar isso", declarou.

No fim do programa, as apresentadoras e os convidados deram as mãos como forma de homenagear Tati Machado. Nova contratada do GNT, Juliette não esteve nesta edição e ausência da ex-BBB não foi justificada.



Reprodução GNT Apresentadoras e convidados do 'Saia Justa' dão as mãos para homenagear Tati Machado