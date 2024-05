Reprodução Instagram Eliana e Chiquinho

Conhecido na televisão brasileira pela interpretação do personagem Chiquinho, Edilson de Oliveira relembrou a época em que trabalhou com Eliana e apontou um desentendimento entre a loira e Silvio Santos por uma discordância em relação ao salário que ela recebia no SBT .





As declarações do humorista foram dadas em entrevista ao "Splash", do UOL. De acordo com Chiquinho, em 1998, Eliana decidiu pedir um aumento salarial após ter ganhado destaque na condução da atração infantil que apresentava. No entanto, segundo ele, o dono do canal não aceitou a proposta e escalou outra comunicadora para o programa.





"Foi nessa situação, de pedir o aumento, que aconteceu o fato de ela se desligar da emissora", recordou. O humorista conta que Eliana havia recebido uma proposta da Record , porém ressalta que a apresentadora estava disposta a continuar no SBT caso recebesse o aumento solicitado.







"O Silvio falou: 'Não, vou fazer o seguinte: vou trazer outra apresentadora para ficar contigo'. Foi quando trouxe a Jaqueline Petkovic para apresentar o 'Bom Dia e Companhia' e dividir palco. Mas foi tipo assim: 'Já que você não quer, eu trago outra'", destacou.





Edilson de Oliveira decidiu acompanhar a parceira e se demitiu do SBT para ir à Record . Os dois trabalharam juntos até 2004. Isso porque Eliana deixou o segmento infantil e passou a comandar programas com outras propostas editoriais.







A primeira passagem de Eliana na emissora de Silvio Santos foi entre os anos de 1991 e 1998. De 1998 até 2009, ela integrou o elenco de apresentadores da Record. Em 2009, retornou ao SBT. Neste ano, Eliana não renovou com o canal e deve deixar o dominical comandado por ela ainda em junho .

