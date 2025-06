undefined undefined undefined





JP Rufino teve um dos papéis de maior destaque em sua carreira em Êta Mundo Bom, novela de 2016 que ganhou uma continuação, Êta Mundo Melhor, com estreia marcada para a próxima segunda-feira (30). Pirulito, o personagem do então ator mirim, não entrou nessa nova fase da história de Candinho(Sérgio Guizé).

Amigo fiel do protagonista, Pirulito foi substituído na trama por seu sobrinho, Picolé, vivido por Isaac Amendoim, que se torna o novo companheiro do caipira. O personagem anterior deve ser citado na trama — já que ele deixou o Brasil para estudar.

Além de Êta Mundo Bom, JP Rufino fez sucesso em outras três novelas: Além do Horizonte (2013), Alto Astral (2014) e Orgulho e Paixão (2019). Também apareceu em uma participação especial no último capítulo de Um Lugar ao Sol, em 2022. Nessa época, já tinha 19 anos de idade.

Carreira

Foto: Reprodução/Redes Sociais Ator JP Rufino





Ao longo da carreira, participou de várias peças de teatro e filmes. Também integrou o humorístico O Dono do Lar, no Multishow, e atuou na série Acampamento de Magia para Jovens Bruxos (2023), do Globoplay.

Hoje, com 22 anos, além de seguir em projetos como ator, JP Rufino produz conteúdo para suas redes sociais sobre videogames. Apaixonado por esse universo, ele conta com mais de 181 mil seguidores e realiza diversas transmissões e vídeos sobre lançamentos e eventos do mundo dos jogos.

O ator é filho do grande músico Sérgio Rufino, integrante do grupo de pagode Revelação, e namora Maria Eduardo Quintão, desde o ano de 2023.





Personagem de JP Rufino fica de fora de Êta Mundo Melhor

JP Rufino contou em suas redes sociais que não estará em Êta Mundo Melhor. Ele deu detalhes de não ter sido escolhido pela Rede Globo de Televisão para rememorar o papel.



“Infelizmente, não estarei [na trama]! Devido à idade, eles queriam que meu personagem imprimisse uma idade mais infantil, o que infelizmente já não consigo mais” , disse.

Sobre Êta Mundo Melhor

Êta Mundo Melhor é escrita e criada por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com colaboração de Letícia Mey, Cleissa Regina Martins, Rodrigo Salomão e Bruno Segadilha. A trama tem direção artística de Amora Mautner, com direção de João Paulo Jabir e Mayana Aguiar.