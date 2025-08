Reproduçao TV Globo Tony Ramos como Abel em "Dona de Mim"

Intérprete de Abel em "Dona de Mim", Tony Ramos não deixará de aparecer nas telinhas. Mesmo que o personagem tenha morrido na última terça-feira (5), o veterano continuará sendo visto no folhetim escrito por Rosane Svartman e dirigido por Allan Fiterman.



Isso porque Tony deixou uma grande leva de cenas gravadas e que serão desmembradas ao longo da narrativa das sete. Em algumas sequências, ele surgirá em flashbacks. Já em outras, aparecerá como espírito, em sonhos e momentos decisivos, como aconteceu ao se despedir da mãe, Rosa (Suely Franco).





Na trama, o presidente da Boaz Lingerie morreu ao lado de Rebeca (Silvia Pfeifer). Os dois estavam indo ao encontro de Vanderson (Armando Babaioff) para resgatar Sofia (Elis Cabral) e fazer um vídeo no qual o vilão afirmaria abdicar da guarda da criança.

Eles, contudo, nunca chegaram ao destino previsto. Jaques (Marcello Novaes), irmão de Abel, sabotou o carro do protagonista, fazendo com que ele sofresse um acidente fatal. A princípio, apenas o corpo de Rebeca será encontrado.

Alguns dias depois, a família Boaz se envolverá no luto após os restos mortais do patriarca serem encontrados. Nos próximos capítulos, Ayla (Bel Lima) e Davi (Rafa Vitti) ainda descobrirão que não são filhos biológicos de Abel, mas sim de Jaques.

Término

Escrita por Rosane Svartman e com direção de Allan Fiterman, "Dona de Mim" se despedirá da grade da Globo em janeiro de 2026. A substituta será "Coração Alerado", que traz Gabz e Isadora Cruz como as protagonista de uma trama pautada no feminejo brasileiro.