Reprodução: Instagram Tony Ramos

Tony Ramos fez um balanço de como foi o seu 2024. Em entrevista ao Gshow, o ator falou a respeito dos momentos tensos que viveu neste ano, como as cirurgias que realizou em maio. Além disso, o veterano também se mostrou bastante animado para 2025 .



"Tem um momento que a vida nos prega uma peça, né? Eu tive que fazer uma cirurgia, depois a segunda. Em 48 Horas operei a cabeça, por causa de um hematoma", recordou o artista.

Entre os dias 17 e 19 de maio, Ramos foi internado e passou por duas cirurgias para drenar um hematoma subdural. Em conversa com Angélica no programa 50 & Uns, ele atualizou seu estado de saúde: "Estou me sentindo muito bem. Claro que o susto, eu posso lhe garantir, foi mais que susto, foi um susto triplicado", contou ele, que ficou 8 dias no hospital.

Sobre o futuro, o artista disse: "Voltei a fazer a peça, já estou gravando o The Masked Singer... 'Papai do céu' é maior e é mais forte, estou chegando novo para 2025". Em relação a 2024, o veterano avaliou: "Foi um ano lindo para mim neste aspecto. Em janeiro, terminei Terra e Paixão, uma novela que eu amei fazer, António La Selva é um personagem que ficou para sempre na minha vida".