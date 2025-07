Reprodução: Band MasterChef recebe convidados estrangeiros





Foi ao ar na última terça-feira (15), às 22h30, o oitavo episódio do MasterChef Brasil, exibido pela TV Bandeirantes. O episódio contou com uma novidade que mexeu com a dinâmica do reality culinário.

A atração recebeu mais de 20 estrangeiros, vindos de várias partes do mundo, que degustaram os pratos preparados pelos participantes. Além disso, eles também atuaram como jurados, influenciando diretamente o destino dos competidores.

O que aconteceu?

Os cozinheiros tiveram que preparar um menu completo, com prato principal e sobremesa. O objetivo da prova era mostrar a brasilidade por meio de ingredientes regionais, mas sem recorrer a clichês.

O grupo que conquistasse o paladar dos convidados garantia mais uma semana na disputa.

A segunda etapa

Na segunda etapa, o especialista em fermentados Leonardo Andrade ministrou uma aula sobre técnicas da gastronomia. Cada participante recebeu um ingrediente fermentado específico, com sabores intensos.

Entre as opções estavam: garum de ostras, missô de cacau, hidromel, vinagre de caju, mandioca fermentada, mamão com masala e kimchi de nabo.

A regra era incorporar o ingrediente à receita de forma equilibrada, transformando os alimentos e criando novas texturas.





Prova em Equipes

Mais uma vez, os participantes enfrentaram uma Prova em Equipes, o que movimentou bastante o reality show da Band.

Equipe amarela: Teresa (capitã), Daniela, Glória, Naiara, Rodrigo, Vitória e Leonela.

Equipe azul: Guilherme (capitão), Felipe M., Sofia, Taynan, Felipe B. e Fernanda.

Prova de Eliminação

No desafio de eliminação, sete participantes da equipe amarela disputaram uma prova envolvendo ingredientes fermentados, após uma aula ministrada por Leonardo Andrade.

Após a avaliação dos jurados, os piores pratos foram os de Naiara, Leonela e Vitória. No entanto, Vitória acabou eliminada por errar no equilíbrio da acidez no preparo da sobremesa. E acabou culminando a deixar o sonho de lado e ganhar a atração.

Quais são os dias e onde assistir ao MasterChef?

Terça-feira, às 22h30 — Assista ao episódio inédito na TV aberta (Band), no Bandplay ou no site Band.com.br;

Quarta-feira — O episódio da semana fica disponível no canal oficial do programa no YouTube;

Domingo, às 16h — A Band exibe a reprise do episódio na TV aberta e em todas as suas plataformas digitais.