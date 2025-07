Reprodução/Internet Programa do João vai estrear no SBT com Neymar

O SBT definiu os últimos detalhes para a estreia do Programa do João, que ocupará as noites de sábado logo após o Sabadou com Virginia. A nova atração será comandada por João Silva, filho de Faustão, que estava na Band. Ele já cumpriu o aviso prévio e agora está dedicado integralmente à nova fase.

A primeira edição do programa contará com uma entrevista exclusiva de Neymar, gravada em formato especial. A conversa foi planejada para repercutir nas redes sociais e atrair audiência. A presença do jogador é considerada um trunfo estratégico para alcançar o público jovem, que acompanha a programação de sábado à noite do

De acordo com informações publicadas pelo colunista Flávio Ricco, a escolha de manter o títulofoi motivada pelo fato de João Silva ser o detentor da marca. A estratégia reforça a identidade construída por ele enquanto esteve à frente da atração homônima exibida anteriormente na Band.

Filho de, o jovem iniciou a carreira na televisão participando do programa do pai. Agora, busca consolidar seu espaço com um projeto próprio, voltado a entrevistas, entretenimento e forte presença nas redes sociais.