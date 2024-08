Reprodução/Instagram João Silva rtelembra fotos antigas com Faustão e família





O filho do renomado apresentador Fausto Silva , mais conhecido como Faustão , tem encantado seus seguidores no Instagram ao compartilhar uma série de fotos que capturam momentos íntimos e descontraídos com sua família.

João Silva, também conhecido como João Guilherme, publicou recentemente um conjunto de imagens que não só revelam o carinho entre os membros da família Silva, mas também oferecem um vislumbre da vida cotidiana de uma das famílias mais queridas do Brasil.





Momento de Cuidado e Carinho



Na primeira foto, João compartilhou um momento tocante com sua irmã, a cantora @laralaramusic. A imagem, que mostra Lara cuidando de seu irmão mais novo, foi acompanhada pela legenda: "Cuidando do irmão mais novo? 🤔🤣". A expressão de carinho e proteção entre os irmãos é evidente, reforçando os laços familiares.

Risadas com o Pai



A segunda imagem traz uma cena de pura alegria: João e seu pai, Faustão, trocando risadas. A legenda simples e direta, "Risada com Sr. Fausto 😂", destaca a leveza e a cumplicidade entre pai e filho, mostrando um lado mais descontraído do sempre carismático apresentador.





Recordações de Infância



João também fez questão de compartilhar uma lembrança da infância na terceira foto. A imagem mostra ele, já crescido, tentando caber em um carrinho de bebê. "Já grande mas no carrinho. Sempre um gordinho preguiçoso! 😂", escreveu na legenda, demonstrando seu bom humor e nostalgia ao relembrar os tempos em que era apenas uma criança.

Amor e Companheirismo



Por fim, João encerra a série de postagens com uma foto ao lado de sua mãe, @lucard. A legenda, "Com a patroa @lucard! Minha razão de existir…", é uma declaração de amor e gratidão, revelando o profundo vínculo que ele tem com sua mãe.

João Silva e família Reprodução/Instagram João Silva e família Reprodução/Instagram João Silva e Família Reprodução/Instagram João Silva rtelembra fotos antigas com Faustão e família Reprodução/Instagram