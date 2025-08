Reprodução Instagram @sheronmenezzes Sheron Menezzes

Sheron Menezzes, de 41 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (31) para contar aos fãs que tinha sofrido um acidente com uma bicicleta elétrica. Ao tirar as mãos do guidão, ela acabou se desequilibrando, o que a fez cair no chão.



Reprodução Instagram @sheronmenezzes Sheron Menezzes mostra hematomas





Na ocasião, estava chovendo. A atriz, longe das novelas desde 2023, ainda pontuou aos fãs que o tombo ocasionou alguns hematomas pelo corpo dela. "Estou toda roxa", admitiu por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 5 milhões de seguidores.





"Eu estava andando de bike elétrica na chuva e, não sei por que, resolvi tirar a mão do guidão. Me estabaquei", completou ela, que agora vem se recuperando do acidente.

Embora tenha vindo a público expor o episódio somente nesta quinta-feira (31), Sheron disse que tudo ocorreu na semana passada. Ela resolveu expor o caso depois de ter publicado uma foto, que gerou repercussão justamente pelo fato das pernas dela estarem roxas.

"Eu nem tinha contado para vocês que me estabaquei no chão. Já estou menos roxa, vou ficar boa logo", concluiu Menezzes, tranquilizando os fãs que a acompanham na web.

Primeira protagonista

Após vários papéis de coadjuvantes na teledramaturgia nacional, Sheron Menezzes foi alçada ao estrelato com a personagem Sol, de "Vai na Fé". Na novela de 2023, escrita por Rosane Svartman e com direção de Paulo Silvestrini, foi a primeira da atriz como protagonista. Desde então, ela está afastada dos folhetins da Rede Globo.