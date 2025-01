Reprodução: Instagram Beatriz Reis

A reação de Beatriz Reis, conhecida por ter participado do BBB 24, ao ver o seu próprio comercial divertiu os seguidores. Na noite da última terça-feira (14), a influenciadora comemorou e se mostrou agradecida pelo trabalho.



"Quando eu vencer na vida, não direi nada, mas haverá sinais", disse ela emocionada ao se ver na televisão. Após o comercial, a artista gritou e pulou na cama. Nos comentários da publicação, os internautas elogiaram a ex-reality.

Assista:





"A vencedora moral do BBB 24! Nunca duvidei de você. Eita nois, é o Brasil do Brasil", aclamou um fã. "Eu tava aqui mega feliz vendo! Tu merece", enalteceu Marcus, ex-colega de confinamento. "Que tudo Bia. Você venceu", expressou um usuário.

Depois de sua trajetória na atração apresentada por Tadeu Schmidt, Beatriz Reis foi contratada pela TV Globo. Em setembro, a influenciadora participou da cobertura do Rock in Rio 2024. Agora, para o BBB 25, ela divide o cargo de repórter e apresentadora com o jornalista Thiago Oliveira. Juntos, eles cobrem os flashes da edição e interações com o público acerca do andamento do jogo.