Arquivo pessoal Gabriella, irmã do jornalista da TV Globo, morreu em 2018.





Cesar Tralli voltou a falar de sua irmã durante o "Jornal Hoje" desta sexta-feira (23). O âncora do telejornal citou abertamente o caso de Gabriella, que morreu em abril de 2018, aos 40 anos.







O discurso veio à tona logo após a exibição de uma reportagem sobre as dificuldades de acesso à educação por deficientes. Ele citou as batalhas vividas pela familiar, diagnosticada com síndrome de Noonan.

Por conta da condição, Gabriella enfrentava atrasos no desenvolvimento físico e intelectual, além de traços faciais característicos. A mãe, Edna Tralli, que faleceu em um acidente aéreo em 2022, foi quem batalhou pela filha.



Reprodução/Internet César Tralli embarcou para Roma para integrar equipe da Globo que vai cobrir funeral do Papa





“É impressionante como as portas costumam ficar mais fechadas do que abertas. Aí, é um esforço da família para abrir alguma porta. Quem tem um filho ou um parente assim, sabe bem como é. Eu tive uma irmã com deficiência física e intelectual, e sei o esforço que foi na minha casa, especialmente da minha mãe, para conseguir essa inclusão”, lembrou o jornalista da TV Globo .

No relato, Cesar Tralli ainda contou que a vida acadêmica e profissional de Gabriella passou a evoluir depois da insistência da mãe. Depois de matriculada na escola, a irmã conseguiu um emprego em uma biblioteca, onde recebia meio salário-mínimo.

Simplesmente apaixonada por Cesar Tralli falando sobre dignidade das pessoas com deficiência no Jornal Hoje. Que homem meu Deus… que homem… pic.twitter.com/kfSSQdehKK— Babi™️ (@babi) May 23, 2025





A dignidade que você traz para esse ser especial e para a família, não tem nada no mundo que pague. Quem aceita uma pessoa assim, com deficiência, vai se tornar um ser humano muito melhor. Vai ser educado a saber tratar com amor, carinho e respeito”, finalizou Tralli.



O jornalista já havia citado a irmã nesta semana. Na ocasião, Cesar falou de Gabriella após uma reportagem sobre o Estrela Solidária, instituição que promove aulas de futebol de areia para pessoas com autismo e síndrome de Down.