Reprodução: TV Brasil Marisa Orth fala sobre o Sai de Baixo

A atriz Marisa Orth abriu o jogo e falou sobre os bastidores do Sai de Baixo, atração humorística da TV Globo, sucesso dos anos 90, durante sua participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, no último mês.

Orth contou que o seriado estava previsto para ir ao ar no SBT, e que o diretor Daniel Filho, juntamente com o ator Luis Gustavo, chegaram a oferecer o projeto para Silvio Santos(1930-2025).





"Menina, foi um estrondo! E eu lembro da correria, ninguém esperava. O Daniel Filho disse: 'Olha, o Luis Gustavo tem um projetinho aí e a gente vai mostrar para o Silvio Santos. Ah, não sei, talvez... Quer fazer?'" , disse.

Marisa contou que Daniel filho fez uma sugestão de como seria o elenco e, logo depois, o projeto caiu no esquecimento, até a volta do diretor à Globo e recusa do projeto pelo dono do SBT.

"O seu marido seria o Fúlvio Stefanini, uma família. Aí eu falei: 'Claro, tô dentro!' e esqueci. Nesse ínterim, o Daniel foi recontratado pela Globo, o Luis Gustavo também. Eles levaram para o Silvio Santos o Sai de Baixo, ele não gostou da ideia. Até o Silvio Santos se engana" , disse.

A atriz reforça que o projeto de custo baixo, fez o maior sucesso em todo o Brasil:

"Aí vai: um dia de aluguel em São Paulo, o aluguel do teatro, um cenário fixo, baratinho... Menina, foi um estrondo" , finalizou.

Sobre o Sai de Baixo

"Sai de Baixo" foi um programa de humor produzido pela TV Globo, exibido de 31 de março de 1996 a 31 de março de 2002, com um total de 241 episódios. O sitcom, criado por Luis Gustavo e Daniel Filho, contou com Miguel Falabella, Aracy Balabanian, Luis Gustavo e Marisa Orth em todos os episódios, retratando uma família excêntrica vivendo em São Paulo.

Nos anos 1990, o apresentador Silvio Santos não acreditou na força do Sai de Baixo e chegou a recusar a proposta de ter o humorístico em sua emissora. O SBT era a primeira opção de Daniel Filho para exibir a atração, mas, o dono do Baú não teve interesse no programa e até chegou a menosprezar. O projeto, porém, foi aprovado pela Globo e passou seis anos no ar.