Reprodução TV Brasil/ YouTube | TV Globo Marisa Orth relembra passagem no 'BBB 1'

Os espectadores mais fiéis do "Big Brother Brasil" devem se lembrar de que Pedro Bial já teve uma parceira na apresentação do reality. Trata-se de Marisa Orth. A atriz, contudo, elege a atuação como apresentadora do programa como "maior fracasso" da carreira dela.



Durante participação no "Sem Censura", na última quarta-feira (4), ela explicou o motivo do descontentamento em relação ao desempenho na atração de convivência da Rede Globo. "Na verdade, eu tentei apresentar, né? Foi uma coisa fracassada, o maior fracasso", iniciou.





"Aprendi a nunca mais fazer um reality de confinamento. Aliás, detesto. Tenho uma aflição, e a vontade que eu tinha na época era de ir lá à noite e soltá-los, libertá-los do programa", acrescentou ela na atração apresentada por Cissa Guimarães.

Aprendizados

Ela ainda ressaltou que, na época em que o "BBB" estava no ar, em 2001, Pedro Bial e Boninho, o apresentador e o diretor, também estavam em um processo de aprendizado na forma com a qual iam conduzir o formato. "Boninho aprendendo, Bial aprendendo. Todo mundo aprendendo, mas a minha carreira de apresentadora acabou ali. Morreu", finalizou.

Dança das cadeiras

Depois da saída de Marisa, Bial continuou no programa até 2016. A partir de 2017, o jornalista Tiago Leifert assumiu a condução do reality. Em 2021, ano em que Juliette foi campeã, Leifert deixou o cargo. De 2022 em diante, o posto foi assumido por Tadeu Schmidt, já confirmado para a edição de 2026.