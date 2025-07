Reprodução/redes sociais Adriana Araújo faz apelo sobre luvas





Adriana Araújo, âncora do Jornal da Band, trava uma incessante luta pela inclusão da filha, Giovanna, que nasceu com hemimelia fibular e apenas dois dedos na mão direita. A jornalista chegou a compartilhar um vídeo pedindo que o país se sensibilize em relação às luvas para profissionais com alguma deficiência nas mãos.

Após dez cirurgias e com muita determinação, Giovanna superou todos os desafios e ingressou no curso de Medicina na Unifesp, onde se deparou com mais um obstáculo: a falta de luvas médicas adequadas, tanto no Brasil quanto no exterior. A solução veio quando uma fábrica em São Roque, São Paulo, passou a produzir tamanhos personalizados não apenas para a filha de Adriana Araújo, mas também para outros médicos.





Na legenda, Adriana Araújo faz um apelo de ajuda aos médicos que possuem alguma deficiência nas mãos e precisam do auxílio de luvas para trabalhar:

"Um apelo de mãe. Em nome da minha filha, Giovanna, e de outros médicos que precisam de luvas sob medida pra trabalhar com dignidade.

Por favor, compartilhe esse vídeo" , contou.

Em sua página pessoal, a jornalista fez um desabafo narrado:

"Escolhei as próprias mãos para buscar a cura para outras pessoas. Mas nesse momento, ela e muitos outros médicos precisam que alguém estenda as mãos. Agora a gente não busca só as luvas da Giovanna, da Sarah, tem também as luvas da Dra. Cecília, da Dra. Isabela que já tinham conseguido e também de outros profissionais que precisam das luvas", iniciou.

Por fim, a profissional da Band pede ajuda e sensibilização da sociedade para com o assunto em prol de todos os profissionais de medicina do país:

"A luva é um item básico para que eles possam exercer a medicina. Esse assunto mexe profundamente comigo porque é uma questão existencial. É o direito da minha filha de existir como médica, é o direito de outros vários médicos com deficiência existirem. Se você escutou essa história até aqui, conversa sobre isso com qualquer pessoal. Acredito que quanto mais gente souber que médicos com deficiência precisam de luvas pra existir, mais chance a gente tem chance de conseguir" , finalizou comovendo.