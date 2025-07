Reprodução: Band Clara Nery sofre tentativa de assalto ao vivo





A repórter Clara Nery, da Band Rio, passou por um momento complicado enquanto se preparava para entrar ao vivo no Bora Brasil, na manhã desta segunda-feira (28). A jornalista foi vítima de uma tentativa de assalto enquanto se preparava para o noticiário. Tudo foi registrado pelo cinegrafista Leonardo Teixeira, que capturou o momento em que o criminoso, em uma moto, se aproximou.

“Que susto! A gente estava se preparando para entrar ao vivo, pegando algumas informações de apuração pelo celular, em um lugar que consideramos seguro, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, bem perto de um prédio com câmeras de segurança. Inclusive, estávamos exatamente em frente à câmera de onde entraríamos ao vivo, filmando tudo” , contou Clara Nery.





“Estava de costas quando esse homem passou de moto sobre a calçada e tentou levar meu celular. Pelas imagens, é possível ver o momento em que ele coloca a mão no aparelho e tenta arrancá-lo da minha mão. Felizmente, eu estava segurando firme” , relatou a repórter.





Durante sua entrada ao vivo no Bora Brasil, Clara explicou que, apesar da ação rápida do criminoso, ele não conseguiu levar o celular, que acabou caindo no chão. Ela conseguiu recuperá-lo logo em seguida.

"Por sorte, e graças a falta de habilidade dele, consegui recuperar o celular. Já temos as imagens da câmera de segurança, inclusive uma que mostra o rosto dele com nitidez" , destacou a jornalista.

A repórter também contou que, além das características físicas do suspeito, foi possível observar que a placa da moto estava coberta com um pedaço de papelão. A equipe acionou a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que enviou uma viatura ao local.

Por fim, a profissional faz um desabafo:

"A gente confia no trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil. Não temos dúvidas de que ele será encontrado e preso. Resta saber se, quando preso, a detenção será mantida, já que vemos muitos casos semelhantes em que, infelizmente, criminosos como esse acabam sendo soltos poucos dias depois" , finalizou Clara Nery.

A Band entregou as imagens à polícia, que já está realizando patrulhamento na região para tentar localizar o criminoso.