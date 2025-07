Reprodução: Sportv Júlia Guimarães passa por aperto ao vivo





A repórter Júlia Guimarães passou por um grande apuro após uma bola passar de raspão em seu rosto durante uma transmissão ao vivo no Sportv, canal pago da TV Globo voltado para transmissões esportivas, no último sábado (26). O fato aconteceu enquanto ela fazia uma entrada ao vivo na cobertura do vôlei feminino entre Itália e Polônia.

A jornalista estava no intervalo entre o segundo e o terceiro sets quando a bola passou muito perto de seu rosto. Mantendo-se firme, ela riu bastante e comentou o ocorrido com os telespectadores.

"Nossa, passou uma bola muito perto aqui. Esse é o risco. Eu senti só o ventinho" , disse Júlia, ao vivo, rindo bastante.

O episódio aconteceu no final da tarde e logo se tornou um sucesso na web. Em sua página pessoal, a contratada da Globo compartilhou o momento e brincou com a situação:

"Eu quase fui de arrasta" , disse.





Quem é Júlia Guimarães?

Júlia Guimarães é uma das principais jornalistas do Sportv. É conhecida por sua cobertura em grandes eventos nacionais e internacionais. Sua área de atuação é principalmente o jornalismo de campo, acompanhando seleções e clubes em eventos como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, entre outros.

Ela já passou pela Globo Minas e pela TV Integração (afiliada da emissora em Juiz de Fora, sua cidade natal), destacando-se pela agilidade e simpatia nas transmissões ao vivo.

Em 2018, durante a Copa do Mundo na Rússia, passou por uma tentativa de assédio ao vivo. No entanto, sua reação firme tornou-se um exemplo de respeito às mulheres no jornalismo esportivo.

Sobre o canal de esportes Sportv

O Sportv é um canal por assinatura do Brasil, lançado em 10 de novembro de 1991 sob o nome Top Sport, que foi alterado para o nome atual em 1994. Possui outros dois canais irmãos, o Sportv 2 e o Sportv 3. É líder em audiência entre os canais esportivos do Brasil, superando ESPN e BandSports.

O Sportv é uma marca da TV Globo, que desde 2020 passou a funcionar como uma empresa única, resultado da integração de todas as suas marcas de todo o grupo.