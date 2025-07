Reprodução: Record Repórter da TV Record é agredido ao vivo





O repórter Mateus Borges e o cinegrafista Tarcísio Lima, da Record Bahia , foram agredidos enquanto faziam a cobertura de um acidente com vítima na Avenida Garibaldi, em Salvador, durante o Bahia no Ar desta sexta-feira (25).

O jornalista relatava o ocorrido e chegou a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quando foi surpreendido com golpes. O agressor ainda não teve a identidade confirmada.





No meio da confusão, o profissional tentou acalmar a situação e ressaltou que estava no local apenas para informar os fatos, sem mostrar o rosto da vítima do acidente. Mesmo assim, a agressão aconteceu durante a exibição ao vivo do programa Bahia no Ar. A apresentadora da atração, Jessica Smetak, criticou o ataque e adiantou que providências serão tomadas.

"Oxente, agredindo nossa equipe. A gente está trabalhando, rapaz. Que absurdo é esse? Ele bateu em Mateus. Pegou desprevenido, de costas. Covardia", reclamou a âncora. O repórter também se manifestou: "Não justifica. Se ele pedisse para tirar a câmera, a gente tirava. Não estamos mostrando o rosto de ninguém. Vamos para a delegacia" , disse.

O jornalista enfatizou ao vivo que registrará o boletim de ocorrência por agressão contra o indivíduo que o atacou ao vivo, enquanto realizava a cobertura:

"Não justifica, não justifica, ele agrediu a equipe. Vamos registrar na polícia, independente, se ele pedisse pra tirar a câmera a gente tirava. A gente vai para a delegacia, tô ouvindo Jéssica, a gente vai" , disse o repórter.

Indignada, a âncora do Bahia no Ar, Jéssica desabafou ao vivo sobre o ocorrido, não escondendo sua insatisfação:

"O Mateus estava de costas, esse rapaz de blusa marrom, chegou dando um murro em Mateus. Duas agressões [Tarcisio], a gente é trabalhador, Mateus é um menino sério, um menino comprometido com a informação, a gente não estava intimidando ninguém. Estávamos só na via mostrando o que estava acontecendo na cidade. Isso é um desrespeito" , finalizou.

Agressões físicas contra jornalistas podem ser enquadradas como crimes de lesão corporal, constrangimento ilegal ou ameaça, conforme o Código Penal.

Além das implicações criminais, esses atos configuram uma grave violação à liberdade de imprensa, garantida pela Constituição Federal.