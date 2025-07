Reprodução/redes sociais Kelly e Bruno deixam RBS e partem para nova missão





A TV Globo promoveu a repórter Kelly Costa, que atuou assiduamente na cobertura diária dos times do Rio Grande do Sul. A profissional deixou o Grupo RBS, em Porto Alegre, e está se mudando para o Rio de Janeiro. Na capital fluminense, ela trabalhará como apresentadora do Sportv.

Seguindo o mesmo ritmo que mantinha na capital gaúcha, Kelly costumava apresentar, eventualmente, a edição local do "Globo Esporte" e o bloco de esportes do jornal matutino "Bom Dia RS".





A jornalista está se mudando para o Rio na companhia de seu esposo, Bruno Halpern, que também atuava como repórter da RBS, cobrindo os times gaúchos. No novo trabalho, ele seguirá no mundo esportivo — agora, com foco nos clubes cariocas.

O casal se despediu do público do Rio Grande do Sul no "Globo Esporte" desta última quinta-feira (24). Kelly trabalhou no Grupo RBS por 10 anos. Já Halpern ingressou na empresa em 2018.

Ao vivo, no Globo Esporte, da RBS TV, os dois se despediram do povo gaúcho:

"Eu quero dizer, em primeiro lugar, que a gente está muito feliz, com o coração cheio de gratidão por tudo o que a gente viveu. Foram 10 anos aqui no Grupo RBS, no jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul. Estamos prontos para novos desafios, para alçar voos. Fica aqui o meu agradecimento a todo o time do esporte, que sempre foi muito generoso comigo e que sempre fez parte dessa trajetória com muito amor e carinho. Vocês são feras" , disse Kelly.

Bruno também falou sobre o momento:

"Foi uma década de muitas realizações, de oportunidades dentro do esporte do Grupo RBS. Desde minha saída de Pelotas, começando pelo interior até chegar aqui hoje, olho para trás e tenho muito orgulho dessa caminhada, que construímos com tanta gente: cinegrafistas, editores de imagem, nossos colegas de redação. Obrigado" , disse o jornalista.

A página do Globo Esporte do Rio Grande do Sul também se despediu do casal nas redes sociais e enfatizou que as portas estarão sempre abertas:

"Obrigado por tudo, dupla! Muita sorte e sucesso no novo desafio. Saibam que as portas do GE RS estarão sempre abertas, pois essa casa é de vocês" , pontuou.

Sobre a RBS

A RBS é uma rede de televisão com sede em Porto Alegre (RS). Pertence ao Grupo RBS, que possui 12 afiliadas à TV Globo, cobrindo todo o estado. A empresa chegou a atuar em Santa Catarina, onde manteve seis emissoras de TV, posteriormente vendidas para o Grupo NC. Essas emissoras foram transformadas na atual NSC TV.