Reprodução: Globo Participante dá um show de estratégia no Domingão





Numa história pra lá de emocionante, a auxiliar administrativa Eliza Feitoza quase conseguiu levar para casa o prêmio máximo do quadro Quem Quer Ser um Milionário?, neste domingo (13). A concorrente esperou 21 semanas até conseguir ser a mais rápida na pergunta para receber a oportunidade de disputar o jogo da atração.

Ela usou uma estratégia ousada no Domingão e, mesmo não acertando a última pergunta, levou para casa a bolada de R$ 500 mil. Eliza decidiu adiar o uso do seu porto seguro até o máximo que pôde, a penúltima pergunta da atração.

Então, ela chegou à questão do milhão numa situação tranquila: mesmo errando, ficaria com o prêmio de R$ 500 mil. Caso acertasse, dobraria o valor.

"Você é a primeira participante na história do Quem Quer Ser um Milionário? que vai poder chutar e não vai perder nada se errar", falou Luciano Huck ao destacar que a participante já tinha um mega prêmio garantido.



A questão foi uma questão primordial para os amantes do futebol:

"Qual era o nome do atacante uruguaio que, com seu gol calou 200 mil torcedores brasileiros no Maracanã na final da Copa de 1950, no famoso Maracanaço? a) Alcides Ghiggia; b) Obdulio Ghiggia; c) Juan Ghiggia; d) Ramón Ghiggia."



"Valendo R$ 1 milhão, Eliza, você sabe?" , indagou Luciano Huck.



"Não, mas eu vou chutar" , disse ela.

"O chute mais caro da televisão brasileira" , comentou o apresentador.

"Não faço nem ideia, algo está me chamando para a letra B" , contou ela.

A resposta certa era a letra A, Alcides.





A estratégia deu certo

A sergipana também contou com muita sorte a seu favor. A pergunta valendo R$ 300 mil era uma questão sobre saúde, de uma doença infecciosa, e um dos participantes que esperavam sua vez, o doutor Sidney, é médico infectologista. Então, Eliza pediu ajuda dos colegas — e, principalmente, ao profissional de saúde:

"A hantavirose é uma febre hemorrágica de graves consequências, causada por um vírus presente em: a) roedores; b) pássaros; c) peixes; d) insetos" , disse Luciano Huck.



"Eu ia na A, mas eu não tenho certeza" , hesitou Eliza.

O médico bateu o martelo e decidiu a questão:

"Sem sombra de dúvida, roedores" , reforçou ele.