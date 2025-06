Imagem: Reprodução/TV Globo Luciano Huck abraça Eliza após momento









O Quem Quer Ser um Milionário de fato quase fez uma milionária neste domingo (29). A atração, comandada por Luciano Huck, contou com uma participante que perdeu por muito pouco a chance de responder às perguntas que poderiam levar ao prêmio de R$ 1 milhão.

Eliza demorou apenas 0,72 milésimos de segundo a mais do que o outro concorrente, Matheus, que acabou sendo chamado por Luciano para participar da atração.

A dinâmica do Domingão com Huck determina que seis pessoas devem responder rapidamente a uma questão para descobrir qual delas irá competir pelo milhão. O mais rápido é escolhido para participar do quadro.

Luciano Huck, então, lançou a regra, que era muito básica: os participantes deviam ordenar corretamente as letras da palavra “vida”. Os concorrentes tinham apenas 15 segundos para concluir a tarefa.

“Dos seis participantes, quantos acertaram? Três! Vamos ver quem foi o mais rápido até aqui” , disse Huck, que ficou chocado ao ver o ranking.

Eliza respondeu corretamente em 3,66 segundos, porém foi superada por Matheus. O acadêmico em Engenharia se deu bem, foi mais rápido e concluiu a prova em 2,94 segundos.

O apresentador ficou tão surpreso que até se levantou para abraçar a participante. "Estou muito torcendo pela Eliza. Está há quanto tempo aqui?” , perguntou ele.

“Acho que é a 19ª semana” , respondeu ela, que ainda apoiou Matheus durante sua participação. A situação gerou uma verdadeira comoção nas redes sociais. "Nossa, por tão pouco" , disse uma. "Ela merecia demais" , completou outro.





O estudante pediu ajuda aos seus concorrentes na questão: “Em qual ano foram divulgadas as sete maravilhas do mundo moderno?”. Diana e Eliza sabiam a resposta correta: 2007

Quem já ganhou o 'Quem Quer Ser um Milionário'?

Apenas uma única participante levou para casa o prêmio de R$ 1 milhão. Trata-se da jornalista Jullie Dutra, em dezembro de 2023. Ela conquistou o prêmio ao responder corretamente qual era o número da camisa que Pelé (1940–2022) utilizou na Copa do Mundo de 1958: a 10.

Jullie venceu por utilizar bem sua estratégia ao guardar uma das ajudas: a opção "ligar para um amigo". Com esse recurso, ela conseguiu pesquisar a resposta na internet com o auxílio de sua amiga Nefertite Amanajás, de Belém.