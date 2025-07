TV Brasil Leo Dias anuncia parceria com TMZ e revela sede da marca no Brasil

O jornalista Leo Dias revelou nesta semana uma parceria inédita com o TMZ , site americano conhecido por cobrir celebridades, e anunciou a chegada da marca ao Brasil. O jornalista informou que será responsável pelo primeiro escritório internacional da empresa, que funcionará em parceria com o Portal Leo Dias .

A informação foi divulgada durante o Sem Censura , apresentado por Cissa Guimarães. “ Agora, e eu vou contar uma coisa que eu não contei para ninguém, que é a grande novidade desse ano da minha vida profissional. Eu tô me associando ao TMZ ”, disse o comunicador no programa exibido pela TV Brasil.

Segundo Leo Dias, o acordo inclui a cessão de todo o acervo audiovisual do TMZ. “ Eles vão ceder todos os conteúdos em vídeo. De entrevistas, documentários ”, afirmou. O material será utilizado para expandir a grade da Leo Dias TV , que atualmente conta com três horas de programação diárias.

Com o novo conteúdo, a ideia é transformar o canal em uma emissora com programação completa. “ Agora a gente tá chegando... vou ter conteúdo ”, disse Leo durante a conversa com Cissa Guimarães, ao confirmar a mudança de patamar da Leo Dias TV .