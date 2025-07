Instagram/Reprodução Ana Catharina foi eliminada do reality show "Big Brother Verão" de Portugal





A brasileira Ana Catharina, foi eliminada do reality show “Big Brother Verão”, em Portugal, na segunda-feira (21), após se envolver em um conflito com a portuguesa Catarina Miranda, que debochou do seu sotaque. Em vídeo postado nas redes sociais, a brasileira denunciou atos de xenofobia após sua saída.





O episódio ganhou repercussão, principalmente devido à reação de Ana, que subiu em uma cadeira e exigiu que a colega repetisse a zombaria. O público do programa apoiou Catarina e votou pela eliminação da brasileira.

Desde sua saída, Ana Catharina afirma estar sendo alvo de mensagens xenofóbicas, tanto nas redes sociais quanto nas ruas. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, onde tem cerca de 100 mil seguidores.

“ Desde então tenho recebido inúmeras mensagens xenofóbicas. A principal mensagem é ‘volta para a tua terra’. E também relativizando o que aconteceu ”, disse.

Ela também criticou a falta de consequências para a participante portuguesa envolvida. “ A concorrente que fez isso comigo não recebeu nenhum tipo de sanção e o resultado foi que, quando as imagens vieram à tona, eu fui expulsa pelo público que paga para votar ”, relatou a brasileira.





Discriminação banalizada

A brasileira também rebateu comentários que tentam minimizar o episódio. “ É muito fácil para quem não é brasileiro e vive em Portugal relativizar uma situação tão grave como a gozação do sotaque. A discriminação muitas vezes aparece de forma muito sutil ”, afirmou.

Segundo Ana, muitos brasileiros que vivem no país europeu não têm liberdade para se manifestar. “ Infelizmente, a liberdade de expressão ainda é um privilégio, apesar de ser um direito, e muitos brasileiros que vivem subjugados em empregos com chefes abusivos não podem falar ”, pontuou.

Na legenda do vídeo, Ana destacou que a legislação portuguesa classifica esse tipo de atitude como crime. Ela citou o Artigo 240.º do Código Penal de Portugal, que trata de discriminação e incitamento ao ódio e à violência.

Segundo o texto legal, ações como mandar alguém “voltar pra sua terra” ou imitar sotaques com tom de humilhação podem levar a penas de até 5 anos de prisão, ou até 8 anos em casos mais graves, como incitação pública à violência.

“ Discriminação é crime. Não é brincadeira. Não é opinião. É crime ”, escreveu Ana, que finalizou a postagem incentivando outros brasileiros a denunciarem situações semelhantes.

“ Se te ferem por ser quem és, não te cales. Denuncia. Resiste. Reage. A tua história importa. E a lei está do teu lado ”, finaliza a brasileira.