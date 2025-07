Divulgação A cantora conquistou milhões de fãs e se eternizou como a rainha da sofrência.





A carreira e trajetória de Marília Mendonça serão tema de uma série documental, confirmada na última segunda-feira (21) pela plataforma Prime Video. O documentário mergulha na vida pessoal da famosa, mostrando momentos íntimos de grande emoção e os principais fatos de sua vida pessoal e profissional.

A produção será gravada em Goiânia, cidade que representa boa parte da carreira da cantora, e contará com a direção de Susanna Lira e produção assinada pelas empresas Kromali e Chatrone.





O roteiro ficou a cargo de Valentina Castello Branco, Gabriela Altaf e Fabiana Assis. A série da plataforma de streaming trará depoimentos inéditos sobre a cantora, além de acesso ao arquivo pessoal de Marília. Haverá ainda relatos de amigos de Mendonça pouco conhecidos pelo público.

O objetivo da série documental é traçar um panorama da vida simples de Marília até sua ascensão — desde a infância, em Cristianópolis (GO), passando pelo início da carreira como compositora para grandes nomes do sertanejo, até se tornar o maior sucesso do gênero no Brasil.

Um filme sobre a artista também está em desenvolvimento pelo Prime Video. Inclusive, no momento estão em busca de uma atriz que interprete a sertaneja nas telonas, o que tem gerado bastante curiosidade do público sobre quem dará vida a Marília no projeto.

O ícone do sertanejo faleceu em novembro de 2021, aos 26 anos, vítima de um trágico acidente de avião em Minas Gerais.

O formato tem como objetivo ser um retrato de todo o seu sucesso, além de um presente para os fãs. Entre os seus grandes sucessos, que a colocaram como uma das cantoras mais ouvidas do país, estão "Infiel", "De quem é a culpa?" e "Eu sei de cor". Ela deixa um filho, Léo, que completa cinco anos em dezembro.

Recentes polêmicas

Nos últimos meses, o nome da cantora voltou ao centro das atenções após a decisão judicial que concedeu a guarda provisória de Léo a Murilo Huff. Dona Ruth, avó materna, que cuidava do menino desde a morte de Marília, virou alvo de polêmicas em relação à divisão do seguro das vítimas da tragédia.

Além disso, o imbróglio familiar reacendeu debates sobre a herança milionária deixada por Marília Mendonça e como os bens seriam administrados em benefício de Léo.

A disputa envolvendo valores e responsabilidades trouxe à tona acusações e desentendimentos públicos entre familiares, o que gerou grande repercussão na mídia e dividiu opiniões entre fãs e internautas.