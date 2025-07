Reprodução/Arquivo pessoal Marília Mendonça morreu aos 26 anos

Marília Mendonça completaria 30 anos nesta terça-feira (22). Mesmo após sua partida precoce, em 2021, a artista segue sendo um dos nomes mais ouvidos da música brasileira. Com uma carreira marcada por letras sinceras sobre amores e desilusões, a cantora conquistou milhões de fãs e se eternizou como a rainha da sofrência.

Para celebrar seu legado, reunimos as 7 músicas mais ouvidas de sua carreira nos últimos quatro anos — composições que seguem emocionando o público e mantendo viva sua voz inconfundível.

Reprodução Um dos últimos registros da cantora antes de entrar na aeronave





Relembre o dia da tragédia

Marília Mendonça morreu aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo em 5 de novembro de 2021, no interior de Minas Gerais. A aeronave caiu próximo a uma cachoeira, na zona rural da cidade de Piedade de Caratinga.

Além da cantora, estavam a bordo o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana — todos faleceram no local.

Henrique Ribeiro, produtor geral da artista, era natural de Salvador e havia se mudado para Goiânia mais de uma década antes. Ele deixou um filho que morava com a mãe em Minas Gerais. Henrique também trabalhou com Cristiano Araújo, sertanejo que morreu em 2015 em um acidente de carro, e estava com o cantor no dia da morte, embora em outro veículo.

O piloto Geraldo Medeiros, natural de Floriano (PI), vivia em Brasília e deixou esposa e dois filhos. Já o copiloto Tarciso Viana, de 37 anos, morador de Samambaia (DF), deixou dois filhos e uma esposa grávida.

Marília deixou o filho Léo, de apenas dois anos na época, fruto do relacionamento com o cantor Murilo Huff.

Mesmo após sua partida, seu legado segue vivo. As músicas de Marília Mendonça continuam no topo das plataformas digitais, com letras que falam de amor, traição e superação — sempre com emoção, força e verdade.

Divulgação A cantora conquistou milhões de fãs e se eternizou como a rainha da sofrência.





As 7 músicas mais ouvidas de Marília Mendonça nos últimos 4 anos: