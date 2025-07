Instagram/Reprodução Alcione lamenta morte de Preta Gil

A cultura brasileira se despediu de uma de suas vozes mais potentes. Preta Gil morreu aos 50 anos, neste domingo (21), após lutar contra um câncer no intestino diagnosticado em 2023.

Desde o anúncio da morte, diversos famosos prestaram homenagens nas redes sociais. Uma dessas manifestações veio de Alcione. Considerada por Preta como uma figura materna, a veterana do samba usou as redes sociais para se despedir da artista.

“Saudades do seu jeito. Saudades do seu amor. Saudades do seu canto. Saudades de você… Sua mãe, (Alcione)” , escreveu a cantora, na legenda de uma sequência de fotos com Preta.

Em outra publicação, junto de um vídeo, ela escreveu: "Preta, minha filha, descanse nos braços de Deus, de Nossa Senhora e dos nossos Orixás. Por aqui, já sentimos saudades da sua alegria. Com amor, da sua mãe, (Alcione)."

Diagnosticada em janeiro de 2023 com adenocarcinoma, ela passou por cirurgias, quimioterapia e uma sepse grave, que a levou à UTI. No fim de 2024, a doença retornou com metástases, levando a novas internações e uma cirurgia no exterior.

Filha de Gilberto Gil, Preta construiu sua própria trajetória artística, marcada por autenticidade, ativismo e alegria. Misturando samba, pop e reggae, suas músicas falavam de empoderamento, diversidade e amor livre. Ela também atuou em novelas, programas de TV e empreendimentos voltados à cultura.

Mesmo durante o tratamento, Preta seguiu ativa nas redes sociais, onde compartilhava sua rotina e encorajava o diagnóstico precoce. Em seus últimos meses, passou a usar uma bolsa de colostomia definitiva, após a retirada do reto. Preta Gil deixa seu filho, Francisco Gil, familiares, amigos e milhões de fãs.