Reprodução: TV Globo Preta Gil chegou a se despedir do público





Preta Gil faleceu aos 50 anos neste domingo. A cantora, empresária e compositora estava em tratamento contra um câncer colorretal, diagnosticado em janeiro de 2023, que entrou em remissão no final do mesmo ano.

No entanto, em agosto de 2024, a doença voltou, atingindo quatro regiões do corpo: o peritônio (metástase), dois linfonodos e um nódulo no ureter. A cantora chegou a procurar uma segunda opinião e fez até uma cirurgia de 20 horas, no dia 19 de dezembro para retirada dos tumores.





Preta Gil chegou a participar do programa de Luciano Huck

Preta Gil chegou a participar do Domingão, na TV Globo, em março de 2025. O apresentador Luciano Huck havia convidado a amiga para cantar “Brasil”, música de abertura da novela Vale Tudo, e emocionou o país ao interpretar o hit musical.

No momento em que a cantora pegou o microfone, Carolina Dieckmmann, Alice Wegmann e Mariana Ximenes não seguraram a emoção. O momento viralizou e se tornou um dos assuntos mais comentados da época.

"Eu tenho muita gratidão de poder estar passando por tudo isso que eu estou passando, que não é fácil, mas com apoio da minha família, dos meus amigos, dos médicos, podendo me tratar com dignidade" , disse Preta.

Na época, a atriz chegou a mencionar buscas por alternativas contra o câncer e que iria buscar tratamento nos Estados Unidos:

“Em abril, parto para Nova York para fazer um tratamento com medicamentos novos, que estão em fase final de estudo” , contou.

No Domingão, a artista se despediu do público e pontuou que estava numa fase difícil e que tentaria uma terapia alternativa:

“Eu agora entro numa fase difícil, complicada, porque aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Então, agora, as minhas chances de cura estão fora do Brasil. É para lá que eu vou. Voltar para cá curada e poder voltar a fazer o que eu amo, que é vir aqui cantar, que é vir aqui ser jurada, que é poder brincar com minha neta, com os meus sobrinhos, enfim, ver meu filho, ver esse ser incrível que ele é. Tem muita coisa para fazer aqui nessa vida, então eu me recuso a aceitar” , finalizou.