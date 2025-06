Reprodução/Internet Band quebra recorde com Jornal da Band e derrota quase toda a grade do SBT

A Band teve motivos para comemorar os números da audiência na noite desta segunda-feira (9). Beneficiada pelas mudanças no SBT, a emissora paulista voltou a registrar desempenho expressivo no horário nobre. O Jornal da Band, apresentado por Eduardo Oinegue e Adriana Araújo, atingiu sua melhor marca do ano e venceu praticamente toda a programação da concorrente.

Segundo dados consolidados da Kantar Ibope Media na Grande São Paulo, obtidos pela coluna, o Jornal da Band marcou 4,2 pontos de média e ficou com 6,5% de participação entre 19h20 e 20h30. Foi o melhor índice desde 28 de outubro de 2024. Na comparação com as quatro segundas anteriores, o crescimento foi de 20%. No SBT, apenas o Programa do Ratinho (4,5) conseguiu audiência superior na mesma faixa.

O bom desempenho do principal telejornal da Band impactou positivamente a faixa noturna. A novela Café com Aroma de Mulher registrou 1,6 ponto, seu segundo melhor desempenho histórico. O debate esportivo Galvão e Amigos, comandado por Galvão Bueno, também teve o segundo melhor resultado desde a estreia, com 1,3 ponto de média — atrás apenas do lançamento, que marcou 1,4 em março.

SBT tropeça com novidades no horário nobre



Enquanto a Band crescia, o SBT enfrentava dificuldades com a estreia de novos programas. A única produção a melhorar o desempenho da faixa foi a novela Meu Amor das Estrelas, que marcou 3,2 pontos. Já Eternamente Apaixonados (2,5), o novo jornalístico Tá na Hora (2,4) e o SBT Brasil (3,4) amargaram a quarta colocação.