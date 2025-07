Reprodução/redes sociais Florinda Meza em meio a polêmicas





Após a estreia da série "Chespirito - Sem Querer Querendo", que retrata a vida de Roberto Gómez Bolaños , criador dos personagens Chaves e Chapolin, a viúva Florinda Meza se viu no centro de uma grande polêmica. Bolaños e Florinda foram casados por mais de 27 anos e permaneceram juntos até a morte do ator, em 2014. Porém, os fãs ficaram divididos diante dos bastidores que começaram a vir à tona.

Em decorrência disso, surgiu até um movimento para que fosse derrubada uma homenagem à atriz em sua cidade natal. O monumento, inaugurado em 2019, está localizado no município de Juchipila, no estado de Zacatecas, México, onde Florinda nasceu.

No município, grupos de moradores defendem que, no próximo dia 24 de julho, a estátua de Florinda Meza — instalada no jardim principal da cidade — seja retirada. Curiosamente, a homenagem não é por Dona Florinda, seu personagem mais famoso, mas por seu papel na novela "Milagro y Magia", de 1991.

A prefeitura, no entanto, negou que a estátua será removida e reforçou que Florinda é considerada uma filha ilustre:

“Nenhum ataque será capaz de apagar a luz de quem construiu uma trajetória marcada pelo talento, valentia e generosidade. Uma figura reconhecida da arte e da televisão, cuja carreira contribuiu significativamente para a cultura mexicana” , declarou em nota.





Confira o pronunciamento de Florinda Meza na íntegra

Em suas redes sociais, a intérprete de Dona Florinda se pronunciou com todos os fatos envolvendo seu nome.

"Não entrei com nenhuma ação judicial. A pessoa que disse isso está mal informada. Ainda não decidi o que farei no futuro.

Você escreve histórias pensando em como acha que elas deveriam ser. Você nem sequer respeitou meu direito de permanecer em silêncio sobre essas questões. Como resultado desta série, você vasculhou os arquivos e desenterrou todas as entrevistas anteriores, que estão em um contexto diferente, e as usou contra mim.

Na vida real, com seres humanos, não com personagens de novela, há muitas coisas a considerar. Embora eu deva a mim mesmo ao público, não sou propriedade da mídia. Meu nome, minha imagem e minha vida são meus. Quando eu tiver algo a relatar, todos saberão, através de mim" , disse.