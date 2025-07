Reprodução/TV Globo Pablo e Luisão vividos por Otávio Muller e Ailton Graça





Paulo Vieira acabou revelando no sábado (19) que a TV Globo sinalizou a vontade de produzir várias temporadas da série Pablo e Luisão, fenômeno de audiência do Globoplay. A atração, inclusive, está em teste na TV aberta. O humorista e roteirista da série de comédia contou que pretende manter a essência do projeto e não quer o transformar em algo supérfluo.

As declarações foram feitas no X, antigo Twitter, porém apagadas horas depois, deixando os fãs ainda mais curiosos com a super novidade:

"Deixa eu contar uma coisa para vocês, minhas secretárias. Anotem: a Globo me chamou para conversar sobre as novas temporadas de Pablo e Luisão. Estão dispostos a produzir quantas eu conseguir/quiser" , disse ele.

"A verdade é que eu não quero transformar essa série artesanal em uma coisa de plástico" , frisou Vieira, em uma das mensagens publicadas em sua página pessoal.

No entanto, seguidores do famoso tiraram prints de uma parte da conversa que ele teve com fãs, enquanto comentava os procedimentos da negociação com a Globo.





O humorista ainda disse que está criando um projeto com algo mais intenso:

"Plano dois: o drama. Fazer um spin-off focado só na adolescência. Vai ser na mesma casa, mesma cidade; mas soturno, sem a cor saturada de Pablo e Luisão. Então é isso! Mais uma temporada de alegria e uma temporada emo do cerrado" , finalizou gerando ainda mais expectativas.

Os rumores surgiram logo após a Globo confirmar que Pablo e Luisão terá uma segunda temporada. De acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, a segunda temporada terá 16 episódios. As gravações começarão no fim do primeiro semestre de 2026, após o término dos trabalhos de Dira Paes em Três Graça, próxima novela das 21h, na qual é uma das protagonistas. Ou seja, assim que Paes estiver liberada, a série terá continuidade.

Lançada em 22 de maio no Globoplay, Pablo e Luisão se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência, tornando-se a produção mais vista da plataforma, superando sucessos como A Grande Família(2001–2014). A série também deixou Vale Tudo para trás na plataforma e chegou a marcar 18,0 pontos de média na Grande São Paulo em sua exibição na TV aberta.