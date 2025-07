Reprodução/redes sociais Fernanda Vasconcellos em novo visual





Fernanda Vasconcellos mostrou, neste sábado (19), o novo visual que marcará seu retorno aos folhetins. A atriz, que interpretará a vilã Samira em Três Graças , exibiu o cabelo curtinho nas redes sociais:

“Vem aí, Samira” , escreveu na legenda da publicação.

O estilo arrojado e moderno reflete a personalidade poderosa de Samira, descrita como fria e extremamente estratégica — um universo completamente diferente das mocinhas que Fernanda costumava interpretar nas novelas. A empresária de Três Graças atuará no submundo do tráfico de recém-nascidos.

Presença constante em eventos beneficentes e na alta sociedade, Samira usará a fachada de envolvimento em ações sociais para esconder seus crimes, contando com a ajuda de um cúmplice: Ferreti, personagem de Murilo Benício, que será fundamental para colocar seus planos malignos em prática.

O retorno de Fernanda às novelas encerra um hiato de quase 10 anos. Seu último trabalho na emissora carioca foi em Haja Coração, em 2016. Depois disso, migrou para o streaming, atuando em séries como 3% (2018–2020) e Coisa Mais Linda (2019–2020), ambas da Netflix.





Qual é a história de Três Graças?

Três Graças conta a história de uma família formada por três mulheres de grande fortaleza: Lígia, de 46 anos, a avó; Gerluce, de 31 anos, a mãe; e Joélly, de 15, a neta. Todas engravidaram jovens, foram mães adolescentes e criaram as filhas sozinhas. As duas primeiras abriram mão de seus sonhos e agora lutam para que a terceira geração não siga o mesmo destino.

Inicialmente, a novela seria ambientada no Rio de Janeiro, mas a Globo optou por transferir a história para São Paulo, visando aumentar o interesse do público na capital paulista — o maior mercado publicitário do país.

O elenco principal da trama é formado por Sophie Charlotte, Romulo Estrela e Grazi Massafera. Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva, estreia em outubro, logo após o remake de Vale Tudo.

Carreira de Fernanda Vasconcellos

Fernanda Vasconcellos iniciou sua carreira em 1998, no SBT, como assistente de palco do programa Fantasia, então apresentado por Carla Perez. Com o fim da atração, passou a integrar a equipe do Domingo Legal como assistente de palco e bailarina, permanecendo por quase um ano.

Em 2005, gravou a 12ª temporada da novela Malhação, alcançando grande sucesso. No ano seguinte, explodiu ao interpretar Nanda em Páginas da Vida, emocionando o país e marcando sua estreia no horário nobre da Globo.

Em 2007, protagonizou a novela Desejo Proibido, no papel de Laura. Em 2010, viveu novamente uma protagonista, a irreverente Nelinha, em Tempos Modernos. Em 2011, voltou a emocionar o público como a tenista Ana Fonseca, em A Vida da Gente.

Em 2016, interpretou a ambiciosa Bruna Vidal em Haja Coração. E agora, retorna novamente aos folhetins.