Reprodução: Record Cover de Marília Mendonça é a primeira eliminada





O Game dos 100 estreou neste domingo (20) na Record. A atração, apresentada por Felipe Andreoli e Rafa Brites, contou com um elenco formado por 100 participantes — entre anônimos e famosos — em busca do prêmio de R$ 300 mil.

A cantora Lorena Alexandre, ex-cover de Marília Mendonça (1995-2021), foi a primeira a deixar a competição, que teve dez provas ao longo da estreia e já chegou balançando as estruturas por ser um mega desafio.

As provas traziam tarefas excêntricas, como Argola no Desentupidor e o desafio do Bambolê. A cada etapa, o último colocado era eliminado e, ao final da atração, apenas um conquistará o sonhado prêmio em dinheiro.

O programa reuniu muitos famosos e ex-participantes de realities shows, de " Big Brother Brasil" a "A Fazenda". Já no finalzinho do primeiro episódio, restaram apenas 90 participantes na disputa — e assim a atração segue.

Formato original da Bélgica, mas totalmente inédito no Brasil, Game dos 100 é inspirado no programa 99 To Beat. Os selecionados enfrentam desafios que exigem muita lógica, habilidade e resistência.

Confira a primeira lista de eliminados:

Lorena Alexandre

Rita de Cássia

Marcus “Cowboy”

Vanessa Mesquista

Atilio Silva

Marcus Vinicius

Bia Souza

Vovó Janete

Ana Lucia

Jorge Samurai





Como funciona?

Ao longo de 10 edições emocionantes e repletas de adrenalina, os integrantes desta disputa eletrizante terão que encarar nada menos do que 99 desafios diferentes, todos pensados para testar ao máximo as habilidades físicas, psicológicas e estratégicas dos competidores.

A cada semana, serão realizadas 10 provas inéditas, uma mais surpreendente que a outra, garantindo muita emoção para o público de casa. Ao fim de cada rodada semanal, aquele que terminar na última posição do ranking geral dá adeus à competição e é eliminado, deixando para trás a chance de faturar o grande prêmio em dinheiro.

Para alcançar a tão sonhada grande final, os participantes precisarão literalmente dar tudo de si, mostrando não só força e resistência, mas também inteligência, jogo de cintura e muita garra para resistir até o último desafio e conquistar a tão desejada bolada.

O reality ainda conta com uma produção de alto nível para registrar cada detalhe desta jornada intensa. Com o uso de drones de última geração, câmeras móveis estrategicamente posicionadas, além de modernos braços mecânicos com captação em alta definição, o programa garante aos telespectadores imagens impressionantes, com ângulos exclusivos e uma imersão total em tudo o que acontece dentro e fora das arenas de prova.