A história de Marília Mendonça vai virar filme e a produtora responsável pelo longa está em busca da atriz que vai interpretá-la nas telonas. A seleção está sendo feita pelo diretor de elenco Luciano Baldan.

Para se inscrever é preciso seguir algumas exigências. Segundo o site da seleção, as interessadas devem ter idade entre 18 e 30 anos, aparência física semelhante à Rainha da Sofrência, habilidade para interpretação dramática e musical. Além disso, também é preciso terexperiência com canto ou disposição para realizar preparação vocal.

Produtora busca atriz para viver Marília Mendonça em filme

As canditadas também precisam estar de acordo com possíveis adaptações físicas, como ganho ou perda de peso significativos, que será companhado por um profissional, mudanças no cabelo e uso de caracterização.

As atrizes podem se candidatar até dia 3 de agosto, no site do Elenco Digital.

Marília Mendonça morreu aos 26 anos após a queda de um avião de pequeno porte perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais. Outras quatro pessoas também estavam na aeronave.

A cantora nasceu em Cristianópolis (GO) em 22 de julho de 1995. Entre os seus grandes sucessos, que a colocaram como uma das cantoras mais ouvidas do país, estão "Infiel", "De quem é a culpa?" e "Eu sei de cor". Ela deixa um filho, Léo, que completa dois anos em dezembro.